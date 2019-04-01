香港財經

自願醫保計劃今日正式推出，香港保險業聯會傳訊及會務總經理劉佩玲出席電台節目時表示，相信自願醫療保險會是保險公司未來的重點市場，預期在自願醫保推出後，未來兩年參與人數達100萬人。

她說，保險業界在未有自願醫保計劃下，每年都有雙位數字增長，數字是以10萬計，目前已有440萬投保人，當中100多萬是團體保單，約240萬是個人保單，另外加上有扣稅安排及保險公司的宣傳推廣，相信部分市民會轉投自願醫保。

她提到，自願醫保計劃分有「標準計劃」及「靈活計劃」，建議市民應作出比較，選擇適合自己需要的計劃。