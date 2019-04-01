港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌5日，報1.64607厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至1.45714厘；1星期拆息回落至1.57286厘；兩星期拆息下跌至1.60143厘；3個月拆息下滑至1.75322厘。
長息方面，半年期拆息維持在1.9275厘；1年期拆息回落至2.24536厘。
港滙仍然疲軟，截至上午11時23分，港元兌美元仍在7.85的弱方兌換保證附近徘徊，報7.8497。
今日 11:39 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌5日，報1.64607厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至1.45714厘；1星期拆息回落至1.57286厘；兩星期拆息下跌至1.60143厘；3個月拆息下滑至1.75322厘。
長息方面，半年期拆息維持在1.9275厘；1年期拆息回落至2.24536厘。
港滙仍然疲軟，截至上午11時23分，港元兌美元仍在7.85的弱方兌換保證附近徘徊，報7.8497。
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