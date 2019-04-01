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今日 09:32 港股直擊 香港財經

多隻股份因延遲刊發業績停牌

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多隻股份因延遲公布去年度業績今早停牌。

錦州銀行(00416)表示，鑑於其核數師需要有關集團於去年底止與其某些客戶間未了結融資活動的商業基準及會計處理的額外資料和文件，以完成2018年度業績的審核程序，該行需額外時間提供核數師所需資料，故去年度業績將會遲延刊發。

御泰中彩控股(00555)、中富資源(00274)、中國環保科技(00646)、興業太陽能(00750)、南海石油(00076)、和美醫療(01509)因延遲刊發2018年度業績而停牌。

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