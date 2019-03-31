香港財經

中國銀行(香港)、中銀集團人壽保險及中銀集團保險聯合宣布，明天(4月1日)將推出一款延期年金計劃，及自願醫保計劃，均可作税務扣除。

中銀人壽延期年金計劃(固定年期)針對需要籌劃退休、接近退休以及已退休客戶群，提供美元、港元或人民幣保單貨幣選擇。此計劃提供15年或20年兩個保障年期選擇。客戶只需繳付5年保費後，便可即時(適用於15年保障年期)或累積多5年後(適用於20年保障年期)收取10年每月100%全保證年金入息，兩者的年金入息期均固定為10年，保單全期即為15年或20年。假設年繳保費，期滿時年度化保證回報率(即內部回報率)為3%至3.33%全保證(按保單年期及貨幣選擇而不同)。

中銀人壽執行總裁老建榮表示，此計劃的內部回報率均為保證回報，屬市場上罕有的退休策劃工具，相信會受到市民歡迎。

除此延期年金計劃，中銀香港、中銀人壽及中銀集團保險還將推出另外4款年金產品，當中包括3款即期年金及一款延期年金產品。

中銀香港個人金融產品部總經理盧慧敏表示，截至2018年底，購買年金產品的客戶數目有顯著升幅，當中主要為中銀理財客戶，升幅達15%，而購買年金產品的客戶也有年輕化趨勢，年齡介乎21至40歲購買年金產品的客戶數目按年上升11%。

此外，中銀香港將提供6款醫療保險產品，包括即將於4月1日推出的可作稅務扣除的自願醫保計劃，詳情稍後公布。

盧慧敏說，由於延期年金計劃及自願醫保計劃的保費每年可作税務扣除，相信有助鼓勵巿民參與此兩項計劃，讓他們為健康保障及退休作全面準備。