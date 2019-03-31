香港財經

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，政府從明天(4月1日)起為納稅人強積金自願性供款及年金保費提供稅務優惠，鼓勵勞動人口盡早儲蓄作退休之用，以應對長壽所帶來的財務風險。但市民應充分理解這些工具的特性和考慮不同因素，例如流動現金的需要、遺贈動機、財政紀律和其他替代選項等，選擇適合自己的退休理財工具。

劉怡翔稱，在新的稅務安排下，可扣稅強積金自願性供款或合資格延期年金保費可享稅務扣除，兩種工具合計的扣除額上限為每年6萬元。以現時最高的稅率(即17%)計算，每年最多可以節省1.02萬元稅款。

他指出，合資格的延期年金產品需要符合由保監局發出的指引內的相關規定，其有關保費才可以扣稅。這些相關規定包括最低保費總額為18萬元、供款期最少5年、最短年金期為10年、年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金、須披露產品的內部回報率、須清楚公布保證年金額和非保證年金額，以及清楚分開附加保障(例如危疾保障、住院現金等)的保費與合資格年金的保費。這些規定能夠確保合資格的年金產品符合退休理財的目的，並保障消費者的權益。

劉怡翔指出，市民要明白投資在強積金，需要承擔投資風險。至於延期年金的目的是協助投保人把資金轉化為長期穩定的收入，為退休作準備，而不是追求高回報；而在合約期未滿前退單，可能會招致損失。換言之，年金的目的是減低風險，令投保人安心，而並非如其他投資安排般是為了獲取回報而承擔風險。所以，市民應考慮自己的需要和承擔風險的能力而作出取捨。

他說，由明天起，保險業監管局和強制性公積金計劃管理局會分別在其網頁提供可扣稅自願性供款賬戶的強積金計劃名單，及公布合資格延期年金產品的名單，以供市民查閱。