香港財經

財政司司長陳茂波在網誌表示，金管局上星期批出3個虛擬銀行牌照，預期服務可以在6至9個月內正式推出，而金管局亦將會繼續審批餘下5家虛擬銀行牌照的申請。未來會繼續努力，利用創新科技不斷提升本港金融服務業的水準和競爭力，推動香港國際金融中心的地位不斷領前。

陳茂波稱，引入虛擬銀行將有助達到「普惠金融」的目標和提升用戶體驗。他說，在一些方面，本港銀行業務仍存在「最後一哩路」的樽頸。例如，受制於本身營運成本考慮，現時銀行較少在一些較偏遠地區設立分行，同時，許多銀行仍設立最低存款額要求，或對低額存款帳戶徵收手續費，這對於許多市民，特別是基層市民而言，並不理想。

虛擬銀行不須開設實體分行，將可把節省下來的租金和「燈油火蠟」回饋客戶，因而有更大空間吸納不同的客戶群。事實上，根據金管局的要求，虛擬銀行也不能設立最低戶口結餘要求或徵收低戶口結餘收費。這意味日後市民不論收入高低、財富多寡、居住遠近，都可以獲得基本的銀行服務，小額存戶也可有更多選擇。

陳茂波強調，在追求為市民帶來更便捷的服務的同時，對於虛擬銀行的監管和對市民存款的保障，不能有所鬆懈。金管局也會密切跟進虛擬銀行開業的前期工作，包括測試科技平台和系統、落實風險管理、管控措施細節，以及設立遙距開戶程式及反洗錢及反恐怖分子資金籌集的管控措施等。