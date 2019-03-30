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中美討論貿協文本獲進展 劉鶴下周訪美續商議



中美經貿磋商在北京結束，新華社稱，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽討論協議文本，取得新的進展。劉鶴下周訪美繼續磋商。

庫德洛促聯儲局盡快減息半厘



美國白宮經濟顧問庫德洛向傳媒稱，聯儲局應盡快減息50點子，成為首位公開要求聯儲局減息半厘的白宮官員。

英國會第三度否決脫歐協議



英國國會以344票反對、286票支持，否決首相文翠珊的脫歐協議，意味脫歐期限只能延長至4月12日。

孳息曲線復常 道指收市漲211點



中美貿談氣氛良好，加上孳息曲線扭轉倒掛，以及白宮顧問促儲局減息，都令市場情緒振奮，道指以近全日高位收市漲211點或0.82%，標指升0.67%，納指進賬0.78%。Caterpillar升2.3%，波音都上揚1.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 聯儲局三名官員發表言論：夸爾斯說局方或須加息；卡普蘭稱暫不預期今年加息；卡什卡里表示不應因市場壓力過早減息。特朗普打算提名為聯儲局理事的摩爾稱，局方減息幅度不一定是半厘。

￭ 美國1月消費者開支升0.1%，低於預期；核心個人消費開支（PCE）平減指數放緩至升0.1%，按年漲1.8%。2月新屋銷售升4.9%，勝預期。3月密歇根大學消費者信心指數報98.4，高於初值。

￭ 孳息曲線復常，10年期美債息尾段升1.7個基點， 報2.41厘，較3個月期債息高0.9個基點。

￭ 蘋果確認將撤除一年前公布的無線充電板Airpower項目。

￭ 召車軟件商Lyft首日上市，收報78.29美元，較招股價72美元高8.7%，盤中高見88.6美元，高招股價23%。

￭ 美滙指數尾段微升不足0.1%，報97.26。英鎊曾失守1.3美元水平，尾段回穩。

￭ 紐約期金收市反彈0.2%，報每盎斯1298.5美元。

￭ 布蘭特期油升0.7%，報每桶67.58美元；紐約期油漲1.4%。

￭ 歐盟發言人稱，英國無序脫歐變成可能，歐盟已做好應變。

￭ 英國股市回升0.62%；德股反彈0.86%；法股進賬1.02%。

￭ 市傳人民銀行下周一起降準0.5個百分點，人行有關人員否認。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7231元，較周四紐約尾盤漲163點子。

民行去年盈利升1% 息34.5分



民行(01988)全年多賺1.03%，末期息34.5分人民幣。期內利息淨收入跌11.41%，不良貸款率升0.05個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29196點，較昨日恒指收市高水145點。

￭ ADR港股比例指數報29076點，較恒指香港收市高19點。

￭ 港元滙價今早再觸發弱方兌換保證，金管局買入49.69億港元。

￭ 靈寶(03330)全年盈利增長8.97倍，末期息20分人民幣。

￭ 麗新製衣(00191)半年多賺3.32倍，不派中期息。

￭ 中聯重科(01157)全年盈利升51.34%，末期息25分人民幣。

￭ 華泰證券(06886)(HTSC)全年少賺45.75%，末期息30分人民幣。

￭ SOHO中國(00410)全年少賺59.33%，末期息3分人民幣。

￭ 東航(00670)全年少賺57.46%。因擬非公開發行A股仍處於審核，未擬派股息。

￭ 南航(01055)全年少賺51.43%，末期息5分人民幣。

￭ 一拖(00038)全年虧損13億人民幣；不派息。