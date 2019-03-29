香港財經

金管局公布，截至2月底，外滙基金總資產41654億元，按月減少162億元，其中外幣資產減少17億元，港元資產則減少145億元。

外幣資產減少，主要是因為贖回負債證明書及已購入但未結算的證券減少，但有關減幅因來自外幣投資組合的收益而被部分抵消。港元資產減少，主要是因為財政儲備及香港特別行政區政府基金及法定組織提取存款，但有關減幅因香港股票市值增加而被部分抵消。

貨幣發行局賬目顯示，2月底的貨幣基礎16466億元，按月減少91億元，減幅0.6%。貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額下降。