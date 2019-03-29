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今日 18:07 時事脈搏 香港財經

自願醫保保費平均四千 陳秀荷:難再下調

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自願醫保最終平均保費為4000元，較市場預計的4800元低，自願醫保諮詢委員會成員陳秀荷表示，相信因為早前獨立機構與政府在評估上較保守，故最終出台價錢較預期低。

她認為，現時保費應為入門版，隨着日後醫療通脹上升，未來保險公司難再下調保費，為求競爭各公司或會有其他優惠吸納客戶。

陳秀荷重申，市民不應單看保費選擇自願醫保，更應看各公司的保障條款和服務能力作決定。

至於男女保費有別，陳秀荷解釋稱，因為不同性別的傷殘比率及機會(mobility rate)會有差異，在精算假設下自然不同。

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