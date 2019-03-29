香港財經

中原地產公布，聯同微軟(Microsoft)香港及天開區塊鏈科技，開創香港首個二手置業區塊鏈跨界平台，將傳統地產代理服務走向數碼化。

中原集團副主席施俊嶸表示，區塊鏈技術將成市場大趨勢，應用於樓宇買賣流程中可提升效率的同時，亦為客戶帶來更大的便利及安全性。

Microsoft香港合作夥伴暨商務事業部總監張苑瑩指出，透過區塊鏈技術，提供安全可靠的平台，安心進行交易及儲存數據於平台上，藉着Microsoft Azure雲端服務和功能，收集和分析大量資料，再從中識別數據模式。