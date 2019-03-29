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本周最大的新聞，莫過於美債孳息曲線倒掛(Inverted Yield Curve)，短債孳息高於長債孳息，預視未來經濟可能出現衰退。因為市場預期衰退可能在不久將來出現，因此股市便出現反應，主要基於在衰退預期的情況下，企業盈利因而減少。以基本邏輯思考，這種想法實在相當正確，然而未知各位投資者有沒有留意到，刻下的經濟環境變化及政策轉變，已非讀書時代教科書中所學到的知識。

自從2008年金融海嘯一役，中國史無前例推出4萬億元人民幣救市，美國亦史無前例地利用政策扭曲自由市場經濟。當全球兩大經濟體均奉行「政策市」，利用利率及貨幣去調控經濟，那麼經濟是否仍會如以往般出現四個周期，這種學術問題交由學者作答。至低限度，筆者的簡單看法是，目前全球再也沒有經濟周期，只餘下信貸周期而已。

孳息曲線倒掛下的贏家

在孳息曲線倒掛下，除了見到市場的專家高談闊論之外，未見有人提過在這種情況下是否有賺錢機會。容許筆者將時光倒流至2018年11月30日的文章《人為左右股市難炒，槓桿買債平衡風險》，當時筆者已提到，在合理的資產配置角度來看，以適當槓桿買入如滙控(00005)這些大藍籌的債券，到期收益率(Yield To Maturity)可接近7%。

在12月7日緊接的文章《中美休戰難言利好，弱勢股無謂沾手》，筆者便指出不少投資者以50%槓桿方式購入滙控一隻2026年到期、票息4.375厘的債券，當時買價只是96.5元左右。然而在孳息曲線倒掛情況下，這隻滙控2026年到期、票息4.375厘的債券持有人卻成為了大贏家，因為截至3月28日下午為止，其買價已升至103.3元，意味短短四個月時間，單是債價已錄得約7%升幅，還未計算這四個月應收的利息。從債券收益角度來看，這是一筆很好很好的投資。

學術層面的話題，還是交給活在象牙塔內的研究人員處理，筆者的唯一興趣，是如何賺錢才最重要。來談談股市最近出現一些光怪陸離的情況，最近抽升的細價股普遍與其派息有關，當中包括一隻令人匪夷所思的首長國際(00697)。首長國際本周二公布2018年全年業績，收入下跌56.1%至16.76億元，純利大升5.2倍至3.53億元，每股盈利0.0175元。

業績升跌並非重點，焦點落在其業績首頁「財務摘要」上最後一句：董事會建議2018年末期股息合共港幣7億元。賺3億派7億，wow！要知每股派幾錢利息，便要順手望埋首長國際在公布業績前一個星期，竟然以每股0.25元向HOPU、彤程及經緯合共配售33.84億股新股，相當於擴大後已發行股本約12.34%。配股價較最後收市價溢價約8.2%，集資淨額約8.45億元，公司聲稱集資所得用於一般營運及停車資產經營管理業務。溢價配股搶住要，wow wow！

匪夷所思的舉動一二三

完成交易後，首長國際已發行股數將增加至274.29億股，按照集團計劃派息7億元計，今年每股股息約0.0255元。一周前才配股集資超過8億元，一周後公布業績便宣布派息7億元，這是什麼玩法呢？上述玩法只是匪夷所思的上集，下集見於首長國際公布業績後，另外刊發一份公告，表示從2019年至2022年這四個財政年度，將合共派息不少於7億元，並按照實際業績增長情況，可能派發更高股息，理由是公司手頭現金充裕，資產負債率低，以及對未來發長充滿信心，wow wow wow！

望望業績，首長國際於2014年至2016年三個財年均錄得虧損，2017年扭虧為盈，2018年純利更上一層樓兼豪爽派息，更先後引入首鋼基金、中集集團、新創建、歐力士亞洲及厚樸，單從故事發展及股東牌面來看，首長國際貌似想扭轉過去予人「扶不起的阿斗」這個形象。首長國際於周四升至近四年新高，短線升勢過急，投資者不妨待其回調後小注吸納，一於看看首長國際的葫蘆賣什麼藥。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份