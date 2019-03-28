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神秘沽盤突擊 紐約期金挫逾20美元



國際金市突遭神秘沽盤抛售，紐約4月期金跌20.6美元或1.6%，每盎斯收報1289.8美元。6月鈀金期貨瀉111.8美元或7.9%。

美上季經濟顯著放緩 增長2.2%遜預期

美國第四季GDP按季年率終值增長2.2%，低於預期增長2.4%，亦低於上月公布的增長2.6%。

畢菲德稱美國經濟放緩 但非轉勢



「股神」畢菲德表示，美國經濟近期喪失一些增長動力，但不是改變軌道。

上季GDP遭下調 道指反覆高收91點

中美在北京舉行高級別經貿磋商，涉及的所有領域據報均取得進展，加上美債孳息曲線倒掛情況紓緩，道指高開後曾漲117點，但美國第四季經濟增長遭向下修訂，道指中段跌過48點，收市回升91點或0.36%。標指和納指也分別反覆高收0.36%和0.34%。銀行股造好，摩通高收1.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減5000人，較預期佳；待完成房屋交易2月回落4.9%。

￭ 美滙指數尾段升0.29%，報97.24；英鎊曾插1%，至1.3035美元。

￭ 特朗普籲油組降價，紐約期油曾挫至58.2美元，收市報每桶59.3美元，跌0.2%。

￭ 市場對IPO反應熱烈，Lyft落實以招股價區間上限72美元定價。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7395元，較周三紐約尾盤跌13點子。

￭ 消息：德銀擬售股集資最多100億英鎊，以應付與德商銀合併。

￭ 英股升0.56%，德股漲0.08%，法股跌0.09%。

￭ 英國國會下議院周五將再表決脫歐協議中的部分議題，包括分手費、公民權利以及北愛爾蘭邊境後備方案，至於英國與歐盟未來關係的「政治宣言」部分，則另選日子處理。

金管局再入市 承接逾16億港元



港元滙價再度觸發弱方兌換保證，香港金管局在紐約時段承接16.49億港元沽盤。

本地焦點簡訊

￭ 夜市4月期指收報28784點，較昨日恒指收市高水9點。

￭ ADR港股比例指數報28797，較恒指香港收市高22點。

￭ 中國信達(01359)全年少賺33.58%，末期息9.5分人民幣。

￭ 光大銀行(06818)全年多賺6.7%，末期息16.1分人民幣。期內利息淨收入增0.15%，淨利差升18點子。

￭ 中國華融(02799)全年盈利大跌92.84%，末期息1.21分人民幣。

￭ 中再保(01508)全年少賺29.04%，末期息3.1分人民幣。

￭ 中國電力清潔能源(00735)獲要約方提私有化。

￭ 金隅(02009)全年盈利增14.94%，末期息5.5分人民幣。

￭ 澳門勵駿(01680)全年轉賺19.66億元，不派末期息。

￭ 永利澳門(01128)全年盈利增68.77%，末期息45仙。