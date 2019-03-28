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嘉里物流(00636)計劃出售香港兩貨倉物業，集團總裁馬榮楷透露，正檢視包括貨倉及非核心業務在內7至8個項目出售的可能性，冀一方面能降低資產負債比率，另一方面可提供資金予集團在其他地方尋找更好的投資機會。

嘉里物流計劃以36億元出售柴灣及沙田的貨倉予嘉里建設(00683)。馬榮楷解釋指，由於柴灣貨倉的空置率較高，沙田貨倉則以租務為主，集團未有太多業務放予該貨倉，因此有意出售。他稱，現時集團的負債比率接近50%，部分股東或會有所憂慮，故出售貨倉所得部分款項用於還債，可令負債比降低。集團亦計劃在完成出售後，將部分款項用予派發特別股息。

集團首席財務官鄭志偉形容出售非核心業務是，「將寶藏掘出來給大家看。」他表示，物流業務既要守，亦要攻，在出售非核心業務可令集團有更多「子彈」投資予更高回報的項目。

嘉里物流去年來自中國地區的溢利按年跌逾一成。馬榮楷坦言，中國業務較預期差，主因中美貿易戰在去年下半年持續升溫，影響中國出口。但他指，有關的出口轉移到亞洲其他國家，令集團亞洲業務有快速增長。他表示，今年首兩個月，中國業務有雙位數正增長，故有信心中國的全年業務能按年止跌回升。

此外，馬榮楷表示，現時各口岸通關政策各有不同，令貨物流未能打通，冀港府能與中國內地制定大灣區的通關政策。他舉例指，現時雖有港珠澳大橋，但礙於通關政策等問題，現時由香港運送冷凍食品至澳門的整個流程需十多個小時。