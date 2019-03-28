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今日 16:24 香港財經 中國財經

梁錦松:深圳建國際級醫院 助灣區吸人才

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南豐集團董事長、前財政司司長梁錦松表示，香港與大灣區內其他城市聯手推動和發展醫療產業，對紓緩大灣區醫療資源短缺、吸引國際精英來大灣區發展，意義重大。

梁錦松接受新華社訪問時表示，提高大灣區的國際競爭力，吸引國際人才入駐是重中之重，而要吸引國際精英，便必須提供優質的醫療、教育服務。

他表示，內地居民整體收入增加，對高素質醫療的需求極大，但好的醫療供應卻有限。他舉例，深圳作為一座人口增長迅速的年輕都市，人均GDP很高，但三甲醫院的床位數量少、醫生少，好的醫療資源仍然短缺。坦言這是集團入駐深圳，決心打造一所國際級別的大型綜合醫院的原因。

梁錦松聯合多名香港創辦人共同創辦的新風天域集團，旗下的新風醫療在內地積極發展醫療產業，該公司今年1月宣布以11.2億元(人民幣‧下同)，收購深圳市三九醫院股權，並計劃改建為國際級大型綜合醫院，預計投資30億元，預計2021年初可投入服務。

梁錦松指出，該所醫院將定位為粵港澳大灣區國際級的大型綜合醫院，希望建立一支國際化的醫療團隊，聘請內地、香港及外國的醫療專家，引進先進的醫療設施及管理，提供全科、婦產兒科、老人及腫瘤等專科醫療服務。

展望未來，梁錦松認為，打造大灣區一流醫療產業，既能讓灣區內的居民享受國際級的醫療，又能以優質的醫療服務吸引國際精英到大灣區發展，這項工程意義重大。

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