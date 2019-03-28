香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續3日走低，報1.67857厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息微升至1.59厘；1星期拆息回落至1.96786厘；兩星期拆息下跌至1.77286厘；3個月拆息回落至1.78125厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.93071厘；1年期拆息則下跌至2.26321厘。

港滙轉弱，並曾觸及7.85的弱方兌換保證水平，截至上午11時20分，港元兌美元仍報7.8499。