即巿股評 港股直擊 香港財經

上周歐美股市全線下跌，皆因歐美經濟數據遠遜預期，掀起亞洲區股市一片波瀾起伏，港股亦當然難以獨善其身。港股自升上29000水平後，明顯欠缺上升的動力及大方向，成交更沒有大變化，畢竟年初至今恒指曾一度最高反彈近4500點，在大市乏力再上之下，港股借勢回調已是無可厚非。

另一方面，A股亦漸漸消化兩會政策帶來的利好消息，上證指數持續於3000至3100之間拖拉，現卻欠缺政策驅動力向上，明顯像港股一樣，缺乏明顯方向；筆者認為，股票市場，有調整才會有動力，所以現階段市況偏靜的情況份屬正常，倘若有機回調至27800至28200喘定，不妨作出撈底的部署。

昨日金管局公布獲發虛擬銀行牌照的名單，包括渣打香港、香港電訊(06823)及攜程金融的合資公司SC Digital Solutions Limited；眾安在綫(06060)、百仕達集團的合資公司眾安虛擬金融，以及中銀香港(02388)、京東和怡和集團的合資公司Livi VB大熱中標，這無疑對香港金融市場注入新動力，及更有利市民，不僅選擇更多，亦可節省開戶時間及成本，更可透過優化網上平台提升用戶體驗，而且虛擬銀行一旦發牌後，基於租金及人力資源等營運成本大幅下降，便能有更大空間提高存款利息增加競爭力及吸引力，因此很大機會出現「搶客潮」，就如支付寶旗下的餘額寶一樣，息口遠高於銀行，其存款總額已飆升至逾2萬億元人民幣，相當於內地中型銀行的存款規模。

另一方面，虛擬銀行並不止提供存款和借貸等服務，若將來可與基金公司等金融機構推出更多理財產品及其他金融服務，相信對傳統零售銀行帶來不少衝擊。在行業百花齊放、競爭愈趨激烈下，各銀行需千方百計、挖空心思「持盈保泰」。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬