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今日 20:51 香港財經

眾安虛擬金融:初期主力提供核心銀行服務

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眾安在綫(06060)夥百仕達組成的眾安虛擬金融獲得本港虛擬銀行牌照，預期營運初期將集中提供核心銀行服務，有望今年內推出首批金融產品。

眾安指出，旗下線上金融服務的品牌網站已經啟用，正接受首批用戶註冊，將成為種子用戶，有機會參與後續產品開發及流程設計，期望用戶以夥伴形式參與前期討論及開發過程，改革傳統金融產品設計流程。

該公司預期，未來數月將完善後台系統搭建，測試基礎設施，並將完成前端建設，估計在未來6至9個月內上線並推出首批服務，具體計劃須與監管機構進一步溝通。

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