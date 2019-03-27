香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二日走低，報1.74厘，較周二低0.05厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.56321厘，較周二跌0.11536厘；1星期拆息回落至2.18214厘；兩星期拆息下滑至1.86286厘；3個月拆息回落至1.8325厘。

長息方面，半年期拆息下跌至1.96786厘；1年期拆息亦回落至2.28429厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8493。