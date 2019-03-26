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今日 17:14 香港財經

李令翔:正研究提高終身年金投保上限

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按證公司總裁李令翔表示，自公共年金優化計劃後，申購年金人數繼續增長，並再錄得5億元的認購額，連同首批申購計，總額近32億元，新申購之中，三分一人為首批已有申請客戶，大部分用盡200萬元認購額。

李令翔稱，有見市場對大額年金需求高，正研究進一步擴大認購總額，部份認購長者希望上限達500萬元，但他表示平衡管理及資金風險，500萬元上限有一定難度。

現時按證旗下年金公司正與數家銀行洽商，研究由銀行轉介客戶到年金公司購買公共年金，年金公司會分發佣金予銀行，現時有約3家銀行有機會促成合作。

安老按揭方面，按證去年9月放寬安老按揭申請，容許申請者將物業放租，李令翔表示，至今市場反應有待加強，但他認為，如果長者要住安老院、醫院甚至與子女同住或有其他物業可自住，在安老按揭收取年金連同放租物業租金收入，可為長者提供更優質生活，希望提高市場相關措施認知。

按證早前亦推出定息安老按揭計劃，定息為4厘，李令翔稱，定息較浮息收入高約10%，市場選取定息計劃反應理想。

另外，按證正研究購入銀行基建融資資產，李令翔透露，相關資產年期介乎5年至20年，總額度約10億元，日後成功收購後會盡快將其證券化打包出售，估計對長年期資產需求大的企業如保險公司會有興趣，按證則可從中賺取費用收入，出售前則可受惠發債成本低、而長年期資產收益率高賺取息差。

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