香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR在連升13個交易日後回落，報1.79厘，較周一低0.00929厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.67857厘，較周一跌0.44929厘；1星期拆息回落至2.635厘；兩星期拆息下跌至1.98厘；3個月拆息則微升至1.875厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.0025厘；1年期拆息回落至2.31679厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8489。