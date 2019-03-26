港元拆息(HIBOR)普遍走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR在連升13個交易日後回落，報1.79厘，較周一低0.00929厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.67857厘，較周一跌0.44929厘；1星期拆息回落至2.635厘；兩星期拆息下跌至1.98厘；3個月拆息則微升至1.875厘。
長息方面，半年期拆息上揚至2.0025厘；1年期拆息回落至2.31679厘。
港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8489。
今日 11:29 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR在連升13個交易日後回落，報1.79厘，較周一低0.00929厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.67857厘，較周一跌0.44929厘；1星期拆息回落至2.635厘；兩星期拆息下跌至1.98厘；3個月拆息則微升至1.875厘。
長息方面，半年期拆息上揚至2.0025厘；1年期拆息回落至2.31679厘。
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