香港財經

香港與澳洲簽訂《自由貿易協定》和《投資協定》，涵蓋範圍包括貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、政府採購、競爭事宜及其他相關範疇。

商務及經濟發展局局長邱騰華，和澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰今早在悉尼簽訂兩份協定。

邱騰華形容兩份協定高質素，稱雙方作出的承諾遠超各自在世界貿易組織所作的承諾，令雙方的貨物、服務和投資可以以更優惠的條件進入對方的市場。新協定為香港商家及投資者提供法律保障和更優惠的條件進入澳洲市場，並同時創造更多商機，加強兩地在貿易和投資上的往來。在現今全球經貿環境不明朗的情況下，兩份協定提供高透明度和可預測性的貿易和投資條件，大大增強對以規則為本的貿易制度的信心。

在服務貿易方面，澳洲在《自貿協定》下對約140個服務行業作出具體承諾，讓香港的服務提供者享有市場准入，及在類似的情況下，其所獲待遇不會遜於當地的服務提供者。澳洲亦承諾開放其全方位的仲裁、調停和調解服務及若干鐵路運輸服務，除向紐西蘭外，澳洲從未向其他自貿協定夥伴作此等服務承諾。

邱騰華表示，《自貿協定》生效後，香港原產貨物可即時透過簡易的申請程序，完全以零關稅進入澳洲市場，是澳洲給予其自貿協定夥伴的最佳關稅待遇。

《自貿協定》的其他優惠措施包括更便利的商務旅遊安排，以及便利雙方參與彼此政府採購市場、有效保護知識產權和促進競爭的條文。

兩份協定將在香港與澳洲完成各自的內部程序後生效。香港與澳洲的《自貿協定》是今屆特區政府上任以來與貿易夥伴簽訂的第四份自貿協定。

澳洲是香港2017年第七大服務貿易夥伴，雙方服務貿易總額達440億元；亦是香港2018年第20大貨物貿易夥伴，貨物貿易總額約為540億元。投資方面，截至2017年底，澳洲為香港的第八大向外直接投資目的地，投資存量達1340億元；澳洲亦為香港的第17大外來直接投資來源地，投資存量達330億元。