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英下議院成功迫文翠珊交出脫歐控制權

英國國會下議院通過動議，迫使首相文翠珊交出脫歐事務權力，國會正尋求脫歐代替方案。文翠珊據報首次暗示自己考慮辭職。

耶倫:孳息曲線易倒掛 或有需要時減息



聯儲局前主席耶倫稱，孳息曲線倒掛並不表明美國經濟衰退迫在眉睫，但可以預示聯儲局可能在某些時候需減息。

蘋果推Apple News+ 納入雜誌內容



蘋果在2019年春季發布會宣布推出多項新服務，包括提供雜誌訂閱的新聞Apple News+、串流媒體Apple TV+、實體信用卡Apple Card，以及遊戲服務Apple Arcade。

美股收市反覆靠穩 10年期債息跌穿2.4厘



美債孳息倒掛的負面因素續利淡美股，10年期債息周一更跌穿2.4厘，道指盤中曾挫130點；但通俄案調查結果對總統特朗普有利，政局暫時可望穩定，為美股帶來支持，道指曾倒升100點，收市靠穩漲14點；標指微挫0.08%；納指跌0.07%。蘋果股價挫1.2%，Netflix則漲1.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 費城聯儲銀行總裁哈克：美國今年料最多加息一次。

￭ 美元兌主要貨幣滙價變動微，美滙指數尾段挫0.1%報96.54。

￭ 紐約期金漲0.8%，每盎斯收報1322.6美元。

￭ 布蘭特期油升0.03%，每桶收報67.21美元，紐約期油跌0.4%。

￭ 德國Ifo三月企業景氣判斷指數升至99.6，高於預期。

￭ 英股收跌0.42%；德股下滑0.15%；法股回吐0.18%。

￭ 習近平訪問法國，空巴贏得中國300架飛機訂單。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7171元，較上周五紐約尾盤漲59點子。

何志平行賄案 被判囚3年罰40萬美元



民政事務局前局長何志平在美國被控賄賂非洲國家官員案，美國紐約法院作出判決，何志平被判囚3年，罰款40萬美元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28643點，較昨日恒指收市高水120點。

￭ ADR港股比例指數報28540點，較港收市高17點。

￭ 消息：國泰(00293)最快周二公布同意收購香港快運。

￭ 萬科企業(02202)全年多賺20.39%，末期息1.07元。

￭ 濰柴(02338)全年多賺27.16%，末期息0.28元。

￭ 中外運(00598)全年多賺17.36%，末期息13分。

￭ 現代牧業(01117)全年虧損4.96億人民幣，不派末期息。

￭ 中石化油服(01033)全年盈利2.4億人民幣，不派末期息。

￭ 歲寶(00312)全年多賺1.41倍，末期息1.09港仙。

￭ 復星醫藥(02196)全年少賺13.33%，末期息每股0.32元。

￭ 聯合集團(00373)全年少賺47.52%，第二次中期息2.35元。