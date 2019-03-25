香港財經

金管局宣布，將透過應用程式介面(Application Programming Interface, API)，開放額外20組在金管局網站公布的金融數據，市民由即日起可免費使用。

金管局於去年7月23日將首批50組在其網站公布的金融數據和重要資訊，透過API開放給市民使用。由今日起，另外20組金融數據，涵蓋資本市場、經濟、銀行及貨幣制度等相關數據，亦會透過開放API提供。

金管局將致力於今年中前，透過API開放餘下約60組在其網站公布的金融數據。