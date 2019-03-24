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發展局局長黃偉綸發表網誌，為坊間就「明日大嶼」願景中交椅洲人工島提到的問題作解說。他指出，將於周二就聚焦交椅洲人工島的詳細規劃及工程研究，連同策略性交通基建相關研究，諮詢立法會發展事務委員會。他會盡力向各界闡述其規劃發展的願景和理據，盼望立法會支持通過研究撥款。

黃偉綸表示，現時香港大量樓宇正迅速老化，交椅洲人工島可為受市區重建影響的住戶提供較接近市區的重置土地，推動較大規模的舊區重建。另外，配以一套全新的策略性道路及鐵路網絡，能擴大全港交通運輸的整體容量，亦有效紓緩新界西北現時嚴重的交通負荷。

他重申，留意到坊間關注交椅洲人工島項目對政府財政的影響。「明日大嶼」願景主要項目的初步估算造價為6240億元，攤分10至15年支付；政府近年投放於工務工程的開支每年達1000億元，可見是有足夠財政能力推展這個會帶來龐大社會效益的項目。

黃偉綸又指出，留意到有人擔心基建工程項目會出現超支情況。惟事實上，政府過去10年價值超過3000萬元的工務工程中，僅約10%的項目出現超支，其餘約90%都在相關預算內完成。政府會繼續提升工務工程監管水準和效率，即將成立的「項目策略及管控辦事處」會再加強成本管理及項目管治的工作，故有信心控制好工程成本。

對於有市民關注人工島對極端天氣的抗禦力，黃偉綸表示，預計人工島的地面高度約為主水平基準以上6米至7米，較赤鱲角機場人工島略高。倘若研究後認為高度需要再加強，我們可加高海堤、以公眾填料提高土地平整水平、放置弱波石等，相關措施對整體造價的影響輕微。