香港財經 時事脈搏

台灣高雄市市長韓國瑜今訪問香港，下午出席中華出入口商會舉辦的合作協議簽署儀式，財政司司長陳茂波歡迎韓國瑜訪港，並希望未來香港與高雄可以繼續加強在經濟、貿易和人文上的交流和合作。

陳茂波指出，去年香港入口的農產品、漁類產品總值達612億元，其中44.6%來自亞洲各地，台灣佔當中3.6%。

他續稱，香港與台灣的經貿關係一直以來非常密切，去年台灣是香港第三大貨物貿易夥伴，貿易總額超過540億美元，而過去5年雙邊貿易每年均有增長，惟平均增幅只有2.8%，因此進一步發展的空間非常龐大。