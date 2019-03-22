香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿1.77厘，報1.77232厘，連升12日，並創下1月4日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息飆至1.81357厘；1星期拆息走高至1.88411厘；兩星期拆息升穿2厘水平，至2.02821厘；3個月拆息上揚至1.84237厘。

長息方面，半年期拆息升至1.975厘；1年期拆息走高至2.31571厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8459。