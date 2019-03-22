即巿股評 港股直擊 香港財經

兩家左右大市的巨無霸昨日齊齊公布業績，中移動(00941)昨日中午公布去年全年收入上升1.8%至7368億元人民幣，EBITDA增長1.9%至2755億元人民幣，純利增加3.1%至1178億元人民幣，每股盈利5.75元人民幣，末期息每股1.391港元。中移動昨日中午放榜後，從52周新高87.7元倒跌至83.1元收市，埋單挫4.8%。

中移動在頂頭出現一支大陰燭，一舉插穿10天及20天線，理據是EBITDA增長以及全年派息比例略遜預期。中移動的業績是否如此差勁，以致其股價在公布業績後倒跌近5%收場，筆者相當懷疑。倒不如說，中移動在公布業績前的股價(87.25元)已大幅拋離250天線(74.05元)17.8%，在盛極而衰、物極必反的理論下出現合理回調好了。

死因為第四季業績欠佳

緊接輪到昨日收市後公布業績的騰訊(00700)，全年收入增長31.5%至3126.94億元人民幣，純利上升一成至787.19億元人民幣，每股攤薄盈利8.228元人民幣。市場分析認為，騰訊純利增幅差過預期，如按非通用會計準則計算則符預期。然而投資者更應留意的是，市場原先預期騰訊去年第四季純利為175.5億元人民幣，但實際上第四季純利僅142億元人民幣，較預期低出不少。

中移動與騰訊業績差過預期，無可避免拖低大市表現，然而近日港股氣氛如此強勁，回調幅度未必如大家想像般大。正如筆者上周所言，如期望恒指在29000點水平整固後有力再升，理應將寄望放在滙控(00005)身上。年初至今，恒指累升12.5%，期內騰訊、友邦(01299)、建行(00939)及中移動升幅分別為15.6%、17.3%、7.6%及10.3%。

然而滙控作為恒指五大重磅成分股之一，年初至今僅升2.6%，獅王可算十分失威。滙控股價暫時升唔起，總有千千萬萬個理由，不外乎去年第四季業績「走樣」、2018年收入增長低於支出增長、以及環球銀行及資本市場業務表現欠佳等等。滙控的表現其實與騰訊差不多，主要都是第四季表現欠佳，因而導致全年業績遜預期。

滙控其中一個較為值得關注的地方，在於第四季利潤急降，是因為俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務利潤急跌有關。炒房生意減少，無非就是因為客戶投資活動減少所致，加上歐洲定息產品投資活動同樣下跌，因此影響了炒房收益。問題是，滙控去年高位見於1月18日約80.384元，低位見於10月26日58.712元，回調幅度達到27%，或多或少已反映了相關的不利因素。

利好因素尚未反映

留意滙控利淡一面的同時，投資者亦應留意其表現理想的一面，去年全年香港區稅前利潤增長便達到20%，即使在第四季的惡劣情況下，港區稅前盈利仍能錄得按年增長5.5%，反映香港信貸需求仍然強勁。今年首季環球股市表現理想，美股、港股及A股幾乎同步上揚，恒指每日成交持續高於1000億元，滙控的炒房業務是否會同步復甦？相關因素是否未有反映在股價之上？

撇除基本因素不說，以技術分析來看，滙控在今年1月中左右升穿了自2018年1月中延伸的下降趨勢線；其次，滙控目前正營造收窄三角型的走勢，現價(64.8元)正融入於滙聚均線之中(10天、20天、50天及100天線分別為64.78元、64.548元、64.291元及63.766元)，一般而言走到收窄三角型末端便會破蛹而出，upside 5%至8%，上望68元至70元，一點也不過份呢。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份