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Facebook爆醜聞 無加密儲存部分賬戶密碼

Facebook承認，多年來以文本形式、無加密儲存數億用戶的賬戶密碼資料，公司數萬名員工都能瀏覽這些資料，預料多達6億用戶受事件影響。

特朗普據報促中國增購一至兩倍美國貨

美國總統特朗普據報施壓，要中國增購一倍至兩倍美國貨，以助華府降低貿赤，有利他爭取連任政績。

岡拉克:聯儲局政策逆轉令人吃驚

「新債王」岡拉克稱，美國聯儲局的利率立場逆轉，情況令人大吃一驚；局方對加息態度審慎，可能產生負面作用。

蘋果推升科技股 道指高收逾200點

美股道指早段下滑87點，其後輾轉向上，尾段一度重奪26000關，升幅達264點，收市仍漲216點或0.84%；標指上揚1.09%；納指抽高1.42%；美光業績理想，股價升9.6%，晶片股上揚；蘋果漲3.6%，支持美股造好。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減9000人，報22.1萬，低於預期22.5萬人。

￭ 美滙指數尾段升0.48%，報96.39。美元兌歐羅上揚0.38%，兌英鎊漲0.7%。

￭ 紐約期金高見每盎斯1320.2美元，收報1307.3美元，升5.6美元或0.4%。

￭ 紐約期油高見每桶60.39美元，收報59.98美元，跌0.4%；布蘭特期油跌0.9%。

￭ Nike第三季轉賺11億美元，符預期，市後股價一度挫3%。

￭ 歐盟同意延長英國脫歐限期至5月22日，前提是英國國會通過脫歐協議。

￭ 英倫銀行維持指標利率0.75%不變，符預期。

￭ 英鎊疲弱，刺激英股抽高0.88%；德股跌0.46%；法股回落0.07%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7073元，較周三紐約尾盤跌197點子。

港人信用卡應繳款項1360億 創新高



信貸資料庫環聯發布的行業報告稱，本港信用卡應繳款項按年增5%，至1360億元，為有紀錄新高。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29139點，較昨日恒指收市高水67點。

￭ ADR港股比例指數報29199點，較香港高127點。

￭ 長和系主席李澤鉅：目前無意出售屈臣氏持股

￭ 合和實業(00054)通過私有化建議。

￭ 中信証券(06030)全年少賺17.87%，末期息35分人民幣。

￭ 中集安瑞科(03899)全年多賺86.99%，末期息14港仙。

￭ 金地商置(00535)全年純利增37.06%，末期息2.75分人民幣。

￭ 北大荒(00039)按每股0.185元，配售6.25億股，淨籌1.15億元。

￭ 海螺水泥(00914)去年多賺87.8%，末期息1.69元。海螺創業(00586)多賺74.77%，末期息55港仙。