香港財經

信貸資料庫環聯發布的2018年第四季信貸行業分析報告指出，本港信用卡應繳款項按年增5%，至1360億元，為有紀錄新高。

報告顯示，「95後」的Z世代信用卡應繳款項勁升89%，總額突破15億元，嬰兒潮世代(即1946年至1964年出生)的信用卡應繳款項總額按年減少3.1%，千禧世代(1980年至1994年出生)則按年增長17.7%。

環聯研究亦顯示，港人平均持有超過5張信用卡，遠超美國持卡人的平均不足3張；而有飛行里數兌換計劃的信用卡，成為消費者的使用首選，並佔總消費支出的比例最高。