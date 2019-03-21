今日 16:35
重要通告
港股直擊
香港財經
長和(00001)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利390億元，按年增11.11%。
每股盈利10.11元，派末期息2.3元，全年股息3.17元。
李澤鉅:目前無意出售屈臣氏持股
港股直擊 ｜ 今日 19:01
長和歐洲3集團受惠額外收購Wind Tre
重要通告 ｜ 今日 17:47
長和基建部門EBITDA增7%
重要通告 ｜ 今日 17:36
屈臣氏夥騰訊永輝設合資料上半年前成立
重要通告 ｜ 今日 17:26
李澤鉅:環球經濟放緩對樓市帶來不穩定
重要通告 ｜ 今日 17:18
李澤鉅:本港樓市情況難以預測
港股直擊 ｜ 今日 17:16
李澤鉅:公司策略沒有轉變
港股直擊 ｜ 今日 17:09
長實全年多賺33% 派息增12%
重要通告 ｜ 今日 17:06
長和嚴控成本 港口業務EBITDA增6.6%
長和全年多賺11% 李澤鉅:前景審慎樂觀
重要通告 ｜ 今日 16:53
長實去年盈利增33% 息1.43元
重要通告 ｜ 今日 16:36
美今年料不加息 9月停縮表
今日信報
中銀在港開內地戶口 可綁支付App
中大前校長劉遵義 暢論貿易戰與下一波金融…
幸瑜
｜
今日信報
黃金交叉策略回溯測試
呂梓毅
｜
今日信報
業績炒作停不了 醫藥內房多亮麗
陸文
｜
今日信報
Robert Kuok’s little-known big business: edible oil
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
Google推雲端串流跨平台打機 Stadia運算力龐大 5秒即可玩
StartupBeat
貨幣政策主導 資金戀棧債市
陸庭龍
｜
財富管理
【盤房來料】騰訊為推動恒指上三萬的希望
即巿股評 ｜ 今日 13:18
刑滿出獄 郭炳江:心情興奮 暫不重返公司
時事脈搏 ｜ 今日 09:47
騰訊去年盈利增一成 息1元
重要通告 ｜ 今日 16:43
騰訊去年盈利增一成 遜預期
港股直擊 ｜ 今日 17:27
吉利汽車去年多賺18% 派息增21%
重要通告 ｜ 今日 12:21
開市焦點:超級星期四 騰訊業績左右市勢
港股直擊 ｜ 今日 09:00
中移動全年多賺3% 末期派息減少
重要通告 ｜ 今日 12:42
恒指高開66點 恒地高開近2%
港股直擊 ｜ 今日 09:30
胡應湘:私有化成不成事都努力為股東做事
港股直擊 ｜ 今日 13:49
【輪證贏家】做傻強算
港股直擊 ｜ 今日 11:11
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞