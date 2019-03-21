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今日 13:49 港股直擊 香港財經

胡應湘:私有化成不成事都努力為股東做事

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合和實業(00054)大股東胡應湘以每股38.8元提出私有化，今天召開法院會議及股東特別大會進行表決，胡應湘與太太郭秀萍及兒子胡文新會後見記者，但僅作簡短回應，胡文新全程低頭寡言，神情若有所思難言自若，而郭秀萍則緊貼丈夫胡應湘，並不時把手掌貼在胡應湘背上，隔在胡應湘與胡文新之間。

胡應湘稱，點票未完成不知投票結果，而私有化目的已清楚寫在計劃文件並通知股東。除已在公開文件中披露的資料，其他事情不便回應，「唔係唔想答，係唔答得。」他沒有回應胡文新沒有加入要約人財團是否有特殊用意，又說，成不成事都會努力為股東做事。郭秀萍稱，「冇乜動機……(是否父子不和？)你想知啲咩吖？」但未有進一步補充。

胡文新被問及假如通過私有化後會如何運用所得資金時，他僅說：「不答」。語畢面容略帶笑意。

股東特別大會上，對於股東問及完成私有化後能否以股東名義捐出100億元做善事、市面流傳私有化背後動機有3個版本哪個屬實、在合和中心遇意外受傷要賠償，並有股東提出如私有化失敗股價將會低迷，胡應湘均稱，與本次議題無關，不能作答；個别事宜可會後安排處理。對於現場有多少碎股黨，他稱中央結算公司在處理數據中，答不到。

對於合和能否派發2018年度末期息，法律顧問指出，計劃文件已列明，私有化完成或否決前，不作派息決定，而要約價38.8元也不會調整。

此前，在法院會議上有股東不滿要約價與資產淨值折讓，要求會上的法律顧問代表反對的股東打官司，並質疑取消數人頭的做法不公平。他於法院會議後報警，於股東特別大會開始前有兩名警員進場陪同他離開。

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