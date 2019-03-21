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今日 12:58 香港財經

中銀:本港今年加息機會接近零

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隔晚聯儲局維持利率不變，9月份可能停止縮表，而聯儲局官員亦預測今年不再加息，中銀香港(02388)總經理兼投資主管陳少平認為較其預期中更偏鴿派，去年已認為聯儲局今年不應再加息，今年維持不加息預測，而且稍後時間更可能掉頭減息，香港今年加息機會接近零。

對於美國息口前景，陳少平認為，環球經濟有壓力，如果美國本地貸款需求再降，聯儲局可能第三季尾至第四季減息，而過去數年美國加息，令新興市場資金流向美元，未來美國如果縮表、不加息甚至減息，美元會緩慢轉弱，新興市場資金會再有流入。

近日港元持續見走資壓力，陳少平指出，因為港美息差仍有一定水平所致，但3月底季結因素將令港息向上，月內再大幅走資機會不大。

陳少平估計，1個月拆息會由現水平1.68393厘再升，但暫沒有大型新股集資，3月底前拆息料再升10數基點，上升幅度將不會太多，走資壓力會紓緩，至4月有機會再走資，至第二季尾，有機會令銀行體系結餘降至500億元左右。

他續稱，由於過去香港未有跟足美國加息，即使美國減息，不預期香港要急着跟減。

另外，陳少平懷疑現時不止套息交易令港滙觸及7.85，因為貼近7.85再沽港元買美元，可賺空間不大，一旦港元轉強反而要倒蝕，故不排除現時市場可能對美元有更大實體需求而沽港元，未來值得繼續留意港滙及美滙走勢，但不預期再有投機者衝擊聯滙。

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