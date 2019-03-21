香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升越1.68厘，報1.68393厘，連升11日，並創下1月7日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報升穿1.1厘水平，報1.10268厘；1星期拆息升至1.38571厘；兩星期拆息上揚至1.80036厘；3個月拆息走高至1.80161厘。

長息方面，半年期拆息上升至1.9525厘；1年期拆息則輕微回落至2.31429厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8475。