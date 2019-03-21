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今日 09:47 時事脈搏 香港財經

刑滿出獄 郭炳江:心情興奮 暫不重返公司

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因串謀行賄罪成被判囚5年的新地(00016)前聯席主席郭炳江，早上約9時25分離開赤柱監獄；他表示，心情興奮，昨日難以入睡，又說要多謝神陪他走過過去40多個月，亦感謝家人及朋友支持。

郭炳江又說，現時最想回家擁抱妻子，說聲對不起，亦會探母親及拜祭兄長郭炳湘，也已訂了點心，但不打算重返新地，要先追回過去9個月的世界大事及科技發展。

他強調，過去4年多曾經失望，掛念，自疚，什麼情緒都有，但有神同在，最終可以走過。

胞弟郭炳聯亦有到場迎接兄長，但未有發言。

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