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特朗普:中美快達成貿協 關稅長時間保留

美國總統特朗普稱，即將與北京達成貿易協議，但華府對中國商品加徵關稅的措施將維持一段長時間。

FBI據報介入波音737 MAX調查

《西雅圖時報》消息稱，美國聯邦調查局(FBI)介入調查波音737 MAX飛機安全認證事件。

儲局維持利率不變 預計明年加息一次

美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明預計今年不加息，明年加息一次，又宣布9月底結束縮表。主席鮑威爾稱，局方將「保持耐心」。

貿戰陰霾蓋過儲局鴿影 道指收挫141點

聯儲局議息聲明鴿味濃，曾挫216點的美股道指，尾段受支持一度倒升42點，但中美貿易談判陰霾仍籠罩，道指收市轉跌141點或0.55%；標指回吐0.29%；納指微漲0.07%。高盛挫3.3%，為跌幅最大道指成分股，摩根大通下滑2.1%；科技股造好，Netflix飆4.5%，Facebook彈2.4%；聯邦快遞（FedEx）再降今年盈利預測，收市插3.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 儲局議息後，美滙指數由升轉跌，尾段挫0.48%。英鎊失守1.32美元水平，曾跌0.91%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1301.7美元，跌0.4%或4.8美元。

￭ 美國原油庫存出乎意料大減960萬桶，紐約期油曾突破60美元，收市報59.83，漲1.4%；布蘭特升1.3%。

￭ 德國股市跌1.57%，法國回落0.8%；英國倒退0.45%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6876元，較周二紐約尾盤漲300點子。

港滙再觸發弱方兌換保證 金管局買入35.4億港元

滙價今早再觸發弱方兌換保證，金管局入市承接35.4億港元沽盤，銀行體系戶口結餘降至約647.5億港元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29193點，較恒指收市低水128點。

￭ ADR港股比例指數報29341點，較港高21點。

￭ 消息：富士康創投售220萬股阿里巴巴，涉3.984億美元。

￭ 電視廣播(00511)全年蝕1.99億元；末期息70仙。持有星美(00198)債券減值5億元。

￭ 國泰君安(02611)全年盈利跌32.11%，每10股派2.75元，即每股股息27.5分。

￭ 遠洋(03377)全年盈利跌30.14%，末期息7.3港仙。

￭ 山水水泥(00691)全年盈利增2.66倍，不派末期息。

￭ 亞洲水泥(00743)全年盈利增3.02倍，末期息62分。

￭ 藥明(02269)遭控股股東配售舊股，套現39.52億至40.56億元。

￭ 新鴻基公司(00086)全年少賺35.11%，派第二次中期息14仙。

￭ 世紀城市(00355)預期全年盈利跌逾50%；百利保(00617)料跌約40%；富豪酒店(00078)料跌逾40%。