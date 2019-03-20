今日 05:14
香港財經
本港連續第3個交易日出現資金流走。港元滙價今早再度觸發弱方兌換保證，香港金管局入市承接35.4億港元沽盤，以捍衛聯繫滙率制度。
本次是金管局今年第5度買港元，亦是連續第3個交易日承接港元。
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