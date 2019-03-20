港股直擊 香港財經 重要通告

恒基地產(00012)宣布，截至去年12月底止年度業績，股東應佔溢利311.57億元，按年增長1.13%，每股盈利7.08元。

若撇除投資物業及發展中投資物業公允價值變動，去年股東應佔基礎盈利197.65億元，按年增長1.28%。

恒地建議派發末期息1.3元，並10送1紅股。連同已派發的中期股息0.5元，全年合共派發1.8元。

期內，收入219.82億元，按年下跌21.38%。

以自佔樓面面積計算，現時在本港擁有土地儲備約2470萬平方呎。截至去年底，集團持有4560萬平方呎新界土地儲備，為本港擁有最多新界土地之發展商。

恒地表示，繼紅磡啟岸於本月成功開售後，計劃今年內再推售6個發展項目。連同尚餘存貨，在本港有逾3000個住宅單位及逾25萬平方呎優質辦公或工業樓面面積於今年可供銷售。去年12月底，集團在本港已出售但未確認入賬之自佔物業銷售金額累計約190億元。

租務方面，集團在本港及內地分別持有自佔880萬平方呎，以及640萬平方呎已建成收租物業，為集團帶來穩定租金收入。在本港，中間道15號之新建項目、東薈城擴建工程，及電氣道寫字樓重建項目；以及位於內地廣州海珠廣場之星寰國際商業中心均預期將於今年落成。

恒地表示，如無不可預見之情況，預計下年度業績將有理想表現。