恒基地產(00012)公布，董事局今天接獲主席及總經理李兆基通知，由於年事已高，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席及總經理一職，並將向董事局建議由李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理，他仍將留任公司董事，繼續為公司服務。
此外，董事局建議就公司章程細則作出若干修改，以方便設立董事局聯席主席職銜架構。
中華煤氣(00003)亦同時宣布，董事會今天接獲主席李兆基通知，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席一職，並將向董事會建議由李家傑及李家誠出任公司聯席主席。
恒基地產(00012)公布，董事局今天接獲主席及總經理李兆基通知，由於年事已高，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席及總經理一職，並將向董事局建議由李家傑及李家誠出任聯席主席及總經理，他仍將留任公司董事，繼續為公司服務。
此外，董事局建議就公司章程細則作出若干修改，以方便設立董事局聯席主席職銜架構。
中華煤氣(00003)亦同時宣布，董事會今天接獲主席李兆基通知，現正考慮於本屆股東周年大會後退任主席一職，並將向董事會建議由李家傑及李家誠出任公司聯席主席。
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