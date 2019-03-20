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富力地產(02777)土地儲備銷售貨值7340億元(人民幣．下同)，今年可售貨值3000億元，全年銷售目標1600億元。董事長李思廉表示，內地資金充裕，過去兩個半月政府不斷支持企業及樓市平穩發展，相信今年樓價上落幅度少於10%。去年物業銷售毛利率由37.6%上升至40.3%，有信心今年維持36%至40%區間內。

李思廉指出，現時企業都盡量依靠現金流來買地，預料富力今年現金流約400億元，故買地預算上限便是400億元，倘若市場競爭上升便會小心一些。

該公司有7%土儲位於海南，李思廉直言，今年海南一定會有政策放鬆消息，當地經過一年整頓，包括人才及政策計劃，房地產發展策略已有初稿，上半年將會公布，並強調放鬆是「百分之百的」。在海南已有足夠貨量，會放緩買地。

酒店方面，李思廉指出，連同平價向萬達收購71間酒店，旗下89間酒店去年經營淨利潤(NOP)達13.5億元，壓力不大，亦有很多融資計劃，例如第二季在內地發酒店類房託產品，將有很大幫助。會計上有虧損(約8億元)不要緊，行業本身難賺錢，經營酒店主要看現金流貢獻。往後較難再有酒店收購，會自建為主，約兩年時間規模會增至100間。目標5年投資物業NOP能「翻一番」。

談及萬科(02202)內部去年曾傳出要「活下去」的口號，是否反映行業不看好後市，他稱萬科有國企後台，公司也具有能力，應該是在叫同業「活下去」；民企的稅後淨利潤仍處於11%至14%之間，可能已是今後的常態，實際的多寡要視乎每年的交付量。

對於接班問題，李思廉稱富力沒有交棒計劃，仍是按企業經理人方式經營，笑稱人現在活得較長命，未有打算退休。

此外，作為有線寬頻(01097)股東之一，李思廉稱主要由邱達昌管理有線，認同他要發展大灣區的方針，有線作為長線投資，沒有計劃出售持股。