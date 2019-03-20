港股直擊 香港財經 重要通告

長江基建集團(01038)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利104.43億元，按年增長1.82%，每股盈利4.14元。若撇除2017年若干一次性收益賬項，去年基礎溢利按年增長13%。

長建派發末期息1.75元，連同已派發的中期息0.68元，全年合共派息2.43元，按年上升2%，是長建自1996年上市22年來股息連年增長。

期內，營業額379.23億元，按年增長19.85%。

環球業務方面，英國業務的溢利貢獻52.75億元，按年升0.04%，若撇除2017年獲得之年前調整及資本減免賠償等一次性賬項，基礎溢利貢獻增長5%。澳洲業務的溢利貢獻20.66億元，上升6.55%；歐洲大陸業務溢利貢獻飆升1.11倍至8.7億元，主要由於ista首度提供全年溢利貢獻；加拿大業務溢利貢獻3.35億元，升39%。

集團指，澳洲配電網絡組合包括南澳洲的SA Power Networks、維多利亞省的Victoria Power Networks，以及該省新收購的United Energy，各項業務均表現良好。根據澳洲能源監管機構Australian Energy Regulator年度指標報告，集團旗下所有配電公司在最具效率配電商排名中均名列前茅。

截至去年底，集團持有現金及存款總額60.9億元。集團稱，所持有的現金加上借貸能力充裕，有利於收購具增值潛力的項目，進一步擴大環球業務版圖。

主席李澤鉅在業績報告中表示，展望2019年，全球經濟格局仍存在多項不明朗因素，如中美貿易談判、英國脫歐，以及民粹政治等，均對國際投資環境構成影響。面對各種不明朗因素及挑戰，長江基建旗下業務之長期供購合約及受規管項目，持續提供可靠的經常性現金流，是集團增長的強大支柱。

他又稱，憑藉穩健的財務狀況，以及策略夥伴長江實業(01113)及電能實業(00006)的雄厚實力，長建具備優厚條件把握大型投資機遇。除了傳統基建業務外，集團亦積極探索更廣泛的投資領域，以及新興行業和其他基建相關業務。