港股直擊 香港財經 重要通告

電能實業(00006)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利76.36億元，按年下跌8.21%。每股溢利3.58元。

電能派末期息2.03元，按年持平，連中期股息0.77元，全年合共派2.8元。

集團表示，溢利減少主要由於2017年出售物業錄得一次性收益。若撇除該一次性收益、存款利息收入減少和滙兌差額，集團基礎業務的利潤貢獻按年升11%

期內，收入15.55億元，按年上升9.51%。

去年，英國投資盈利貢獻按年升6.84%至40.45億元，澳洲投資盈利升4.92%至14.51億元，內地投資盈利4.69億元，升73.06%。集團指，加拿大、葡萄牙、荷蘭、紐西蘭及泰國投資繼續提供穩定收入。

另外，港燈(02638)投資盈利貢獻10.18億元，按年跌8.7%。

電能表示，雖然英國消費者信心持續波動、脫歐談判曠日持久，惟集團在當地的受監管業務整體表現仍符合預期。在香港，規管港燈的《管制計劃協議》步入最後一年，公司為配合落實新一份《管制計劃協議》，推出一系列措施和服務，以減少城市的碳足印並提升樓宇能源效益，同時協助弱勢社群節省電費開支。

集團又指，港燈獲政府批准於未來5年投資266億元興建新的基礎設施，以提升燃氣發電比例。3台全新燃氣機組將於2023年前陸續投產，以取代退役的燃煤機組，令港燈的燃氣發電比例增至佔總發電量約70%。

展望未來，電能實業主席霍建寧表示，規管港燈業務的新《管制計劃協議》於今年1月1日生效，准許利潤回報率將大幅下調約20%。同時，在2019至2023年度發展計劃下，港燈正進行266億元的資本投資計劃。綜合以上因素，除非出現不可預見的情況，預期港燈未來數年的分派將有約20%的減幅。

霍建寧稱，根據分別於1995年和1997年簽訂的合作合資協議，1400兆瓦的珠海燃煤發電廠及200兆瓦的四平熱電廠將於2019年移交中國內地合資夥伴，加上香港正在增建燃氣發電設施，加拿大Sheerness發電廠亦計劃由燃煤轉為燃氣，電能實業旗下的燃煤設施將逐漸但大幅地減少。