香港財經

永明金融一項有關香港醫療保障的調查顯示，僅約三成受訪者認同公立醫院的醫療質素較私營醫院高，反映香港市民普遍相信私營醫療能提供較佳服務。

調查結果亦顯示，59%受訪者現時擁有醫療保險，年青人對醫保的態度明顯較正面。同時，香港人對醫療保險存有若干誤解，24%沒有購買醫保的受訪者不認識醫保或不相信醫保，又或誤解身體健康便不需醫保。31%已購買醫保的受訪者，更不知道所購保險對大型手術的保額上限。

調查又顯示，香港人普遍認同私營醫療服務較佳，僅33%受訪者認同公立醫院的醫生、設備和療程質素較私營醫院高。然而，調查中有92%的受訪者認為私營醫療服務收費太高，意味從用者角度而言，能補助私營醫療服務支出的醫療保險，在短期內仍是港人獲得私營醫療服務的重要途徑。

調查顯示，41%市民並沒有任何醫療保險保障，屬醫保中的「三無」人士，即沒有由僱主提供，或由自己或家人購買的醫保。即使有醫療保險的市民，只有15%人預期其保險能全數支付入住私家醫院接受治療及進行手術的全部開支，55%表示其保險支付醫療開支的比例在80%以下，21%更預期保險只能應付少於50%的開支。

永明金融分銷及市務總經理區張明儀相信，自願醫保計劃的推出，將有助港人為自己的醫療保障做準備。調查顯示部分市民對醫療保險認識不足或存在誤解，反映業界都需要持續進行教育工作，幫助他們了解自己的醫療需要及承受的風險。