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政府公布「明日大嶼」願景的粗略發展成本約6240億元，發展局局長黃偉綸表示，有關造價金額屬粗略估算，以回應外界對計劃會否掏空庫房的憂慮，並沒有為有關估算設定上下限誤差。他重申，有信心「明日大嶼」不會令庫房掏空或一貧如洗，以目前政府總財力而言，花費約6000億元填海是可以負擔。

黃偉綸在電台節目表示，填海工程最快2025年後才展開，分攤十年進行，屆時的工務工程開支每年將超過1000億元，故庫房絕對可以負擔，政府亦有多項措施控制成本，努力達至不會超支。

黃偉綸又指出，當局未來會向立法會申請約5億多元，做填海的規劃及工程研究，需時42個月，完成研究後會有以付款當日計的造價估算。對於計及通脹後會否進一步推高工程造價，黃偉綸解釋，建築成本上升的同時，土地價格亦會水漲船高，而土地價格升幅比一般通脹高，有信心「明日大嶼」不會令庫房掏空。

另外，黃偉綸表示，「明日大嶼」的發展意向清晰，不能令土地供應短缺影響本港發展，政府近年努力修改規劃要求及發展新發展區，即使計及私人重建提供的單位，本港30年後仍欠缺20多萬個單位，交椅洲填海後能提供16至25萬單位，可以說是及時雨。而交椅洲的地理位置優越，快速公路接駁中環約10公里，將來會成為市區一部分，距離赤鱲角機場只是十多公里，有信心發展成第三個核心商業區。