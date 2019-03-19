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今日 18:10 香港財經

數碼通推網絡安全應用方案

數碼通(00315)公布，推出網絡安全應用方案，透過人力(People)、流程(Process)及科技(Technology)三管齊下策略，偵測及預防網絡威脅，並就相關危機作出合適應變，以應對新世代的網絡攻擊。

數碼通總裁葉安娜表示，SmarTone致力於提供頂級的網絡安全應用方案，以策略顧問模式協助企業偵測、管理和減低潛在破壞性網絡安全事故所帶來的風險。

葉安娜又稱，全新網絡安全業務進一步體現SmarTone Solutions，為各行各業帶來更全面企業方案的承諾。

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