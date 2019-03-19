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政府提出「明日大嶼」願景，先以交椅洲1000公頃人工島為主定下時間表，發展局及轄下土木工程拓展署、規劃署向立法會發展事務委員會提交討論文件，將於3月26日向委員建議進行「中部水域人工島相關研究」，估計所需費用5.504億元；設立10億元的大嶼山保育基金；及簡介土木工程拓展署轄下可持續大嶼辦事處的工作進度。

發展局舉行記者會，局長黃偉綸強調，人工島工程不會掏空庫房令財政儲備一貧如洗，按初步粗略估算，「造價返到嚟」，局方因應公眾疑慮，破例預早公布非正式造價估算6240億元，希望讓公眾能有更有意義的討論。他稱，政府從未說過是要做項目賺錢，主要是考慮社會對項目及交通的需要，有公共價值便值得做。

黃偉綸引用香港測量師學會的估算，指交椅洲人工島私人住宅和商業發展，按規劃上限7.8萬個房屋單位，土地收益有約9740億至11430億元，若按下限4.5萬伙計，也有7070億至8230億元，而且是非常保守的估算，尚未計及推展交通運輸網絡後釋放屯門及內河碼頭發展潛力、經濟貢獻及公營房屋的價值。

黃偉綸表示，新增大量土地供應，除70%用於公營房屋，也可有效改善油尖旺、深水埗及九龍城舊區樓宇老化情況，作出安置後，可降低區內人口密度及提高公共空間社區設施，而且紓緩新界西北的交通負荷，並創造約20萬個高端、高增值就業機會。

融資安排方面，黃偉綸指出，財經事務及庫務局會就未來融資安排考慮不同方法，但現時每年的工務工程支出已可見端倪。現時每年支出800多億元，2023至24年為1300億至1400億，6240億工程攤分15年，平均每年僅400多億元，單靠取得工務工程撥款也負擔得到，也可考慮「鐵路+發展」的方法。早前有市民向財政司司長陳茂波提議發債，讓市民也可參與這個有回報的項目，當局也會作出考慮，但並非出於資金不足的考慮，每年幾百億支出「睇唔到會做唔到」。

對於公眾擔心工程超支問題，黃偉綸稱，過去10年的工程項目，只有10%超支，其餘90%都在相關預算內完成，而所有項目合計仍有約13%盈餘；現時有管控辦法提升成本控制能力，對控制成本有信心。