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今日 15:59 香港財經 時事脈搏

發展局:交椅洲人工島提供最多26萬住宅單位

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政府公布「明日大嶼」的成本估算，其中交椅洲人工島總費用2560億元。發展局局長黃偉綸預料，約1000公頃交椅洲人工島可提供約15萬至26萬個住宅單位，當中七成是公營房屋，即10.5萬至18.2萬伙。

此外，政府引述香港測量師學會估算，交椅洲人工島私人住宅和商業發展土地收益約9740億至1.14萬億元，當中不包括其他項目的土地出售收益及公營房屋單位。

為提升環境實力，達致可持續發展，政府將成立10億元大嶼山保育基金，以「北發展、南保育」及「先保育，後發展」，加強管制破壞環境的活動。

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