香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升9日，報1.5729厘，再創自1月8月後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息升至0.73286厘；1星期拆息回升至0.82196厘；兩星期拆息上揚至1.57643厘；3個月拆息則走高至1.72474厘。

長息方面，半年期拆息上升至1.93464厘；1年期拆息則上揚至2.31643厘。

港滙仍在7.85的弱方兌換保證附近徘徊，截至上午11時19分，港元兌美元報7.8499。