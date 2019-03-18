今日 05:19
香港財經
港元兌美元滙價再度觸及弱方兌換保證，香港金管局今早在紐約滙市買入20.1億港元，以捍衛港元聯繫滙率制度。
試新系統出錯 港鐵中環相撞
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騰訊漲3% 恒指飆396點九個月高
食髓知味博騰訊 待雲計算顯價值
黃國英
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科研與生命倫理的「國情」
區結成醫生
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慎防假突破！
陳檬
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2019年將成環球經濟轉捩點
Keith Wade
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財富管理
Institutional market seen key to bringing crypto sector back up
Ben Ng｜ EJ Insight
Bitspark推港元掛鈎穩定幣 實體資產抵押 擬組兌換網絡
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金澤培:新訊號系統供應商確認軟件有問題
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證監重罰投行 閻峰認同需有嚴格工作制度
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三日累飆601點收九個月高 內房發圍
港股直擊 ｜ 昨日 17:35
【沽空戰報】大市比率降至13.6% 騰訊居首
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碧桂園:努力做好份內事 沒裁員計劃
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【北水手影】淨走2.5億 沽建行中移動 追買萬洲
港股直擊 ｜ 昨日 18:13
【新股追蹤】盛世大聯明招股 6222元入場
香港財經 ｜ 昨日 18:37
【滬股通戰報】逾32.7億人幣流入 買平保A 沽海螺A
中國財經 ｜ 昨日 18:03
浙商銀行擬發300億人幣金融債券
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