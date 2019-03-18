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獨立股評人David Webb發表文章，認為金蝶國際(00268)現估值相當於每股收入的11倍，認為金蝶是泡沫股，依賴政府津貼與稅務減免，更指控金蝶利用物業投資與可疑關連交易，並將利潤入賬。

David Webb 指出，集團去年「關聯貸款」(loans to related parties)由1.64億元(人民幣‧下同)升至7.22億元。相關貸款均在去年下半年借予兩家曾經由金蝶控制，而現時由徐少春本人控制的公司，金蝶從未公布新的關聯交易。

David Webb報告提到，金蝶於2016年公布，以1.07億元向徐少春出售三家公司，包括：深圳前海百遞網絡、深圳雲之家網絡和上海金蝶醫療，當中交易條款包括分別向雲之家和上海金蝶醫療6170萬元和1.05億元，為期三年，去年底再續三年。

至今年3月6日，金蝶公布向徐少春買回雲之家控制權，David Webb統計出由2016年易手至徐少春，直到2018年底，雲之家累計蝕3.09億元；David Webb假設雲之家期內有接受金蝶貸款，當完成回購後相關貸款就會消失(disappear)在賬目之中。

David Webb又指控金蝶與雲之家持續進行交易，利用雲之家作表外(Off-Balance-Sheet)活動，隱藏金蝶推廣虧損。

另外，David Webb報告提到，金蝶早於2008年開始進行物業投資，不過2012年年報後並未有公布物業地址等資料。根據上市條例，當投資物業價值佔比高於資產淨值5%，需要作披露，而去年底物業投資佔金蝶有形資產凈值(Net Tangible Assets)約四成。

另外，由2008年起11個年度，物業投資貢獻金蝶共5.9億元賬面公平值和4.53億元淨租金收入，反映集團軟件主業的盈利能力不足；集團對去年貢獻1.51億元盈利，佔總盈利36.6%的物業投資業務亦從未披露任何策略和計劃。