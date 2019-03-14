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努欽稱習特會本月不舉行 傳延至下月

美國財長努欽稱，特朗普與習近平的峰會，不會按原定時間本月舉行。消息稱，習近平下月或國事訪問美國，並簽署貿易協議。

英國國會表決支持押後脫歐

英國下議院以412對202票，通過押後脫歐期限；另外否決舉行二次脫歐公投。

美參院否決特朗普邊境緊急狀態令

美國參議院以59票支持、41票反對，否決特朗普的全國緊急狀態令，阻止他繞過國會調撥資金興建南部邊境圍牆。

貿談進程反覆 標指納指窄幅低收

「習特會」可能延到4月，貿易協議或與習近平計劃國事訪美捆綁，加上美國參議院否決特朗普的南部邊境緊急狀態令，美股投資氣氛審慎，大市窄位反覆，道指初段挫81點，收市回升7點；標指跌0.09%，納指回吐0.16%，「三連升」同告終。Facebook受應用程式意外停機消息拖累，股價低收1.8%；蘋果漲逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月新屋銷售跌6.9%，跌幅遠大於估計；首次申領失業救濟人數上周增6000人，數據遜預期；2月進口價格按年降1.3%。

￭ 英鎊滙價曾回軟到1.3209美元，美市尾段報1.3225，跌0.84%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1295.1美元，跌14.2美元或1.1%。

￭ 布蘭特期油曾攀至每桶68.14美元，收市回落到67.23，倒跌0.5%；紐約期油升0.6%。

￭ 蘋果公司將於6月3日至7日，舉行年度全球開發者大會。

￭ 軟件開發商甲骨文第3季按年轉賺27.5億美元，勝預期。

￭ 法股收升0.82%，英股上揚0.37%，德股微漲0.13%。

￭ 華為在紐約聯邦法庭否認13項控罪，罪名涉違反美國制裁伊朗禁令等。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7221元，較周三紐約尾盤跌208點子。

【新股追蹤】五新股掛牌 友聯報升賞之味跌半成

5隻新股周五掛牌，交易資料顯示，暗盤收市只有友聯租賃(01563)報升，較招股價高7%；超購逾100倍的賞之味(08096)跌逾半成。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28807點，較昨日恒指收市低水44點。

￭ ADR港股比例指數報28788點，較港低63點。

￭ 備貨不足，小米(01810)取消周五開售小米9系列手機計劃。

￭ 創維數碼(00751)預期截至去年12月底止，9個月稅後盈利按年增逾倍。

￭ 綠領(00061)預期全年錄得不少於4億元虧損。

￭ TOM(02383)全年虧損收窄至1.59億元，不派末期息。

￭ 中國星(00326)預期全年溢利大增至介乎10.5億至10.9億元。

￭ 茂業(00848)全年盈利按年跌25.43%，末期息3.64港仙。

￭ 中集(02039)分拆中集車輛於香港上市獲中證監放行。

￭ 工蓋(01421)按每股0.183元，配售新股淨集4280萬元。